Germania presidente Steinmeier riceve Al Jolani a Berlino

Il presidente tedesco ha incontrato a Berlino Ahmed al-Sharaa, rappresentante del governo siriano. Si tratta della prima visita ufficiale del presidente siriano nella capitale tedesca. L'incontro si è svolto in un contesto di relazioni diplomatiche formali tra i due paesi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti dell'incontro.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ricevuto a Berlino Ahmed al-Sharaa, prima visita del presidente siriano nella capitale tedesca. Tra i temi di discussione sul tavolo: la guerra in Medio Oriente, la ricostruzione della Siria e la questione dei rifugiati siriani in Germania. ASKANEWS. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Germania, presidente Steinmeier riceve Al Jolani a Berlino Articoli correlati Al Jolani annulla visita in Germania per il rimpatrio dei sirianiIl presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha annullato la visita programmata a Berlino questa settimana. Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo MetsolaIl presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Aggiornamenti e notizie su Germania presidente Steinmeier riceve... Discussioni sull' argomento Messico, Sheinbaum riceve il presidente tedesco Steinmeier; Steinmeier riceve il presidente siriano al-Sharaa a Berlino. Steinmeier riceve il presidente siriano al-Sharaa a BerlinoBerlino, 30 mar. (askanews) - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ricevuto a Berlino Ahmed al-Sharaa, prima visita del presidente siriano nella capitale tedesca. Tra i temi di discussione ... libero.it Merz riceve il presidente siriano, tra critiche e protesteProteste dei siriani in Germania mentre si discute il tema dei rifugiati e il ruolo della società civile nel processo di pace. tio.ch #Milan, occhi su #Odogu: il gioiello rossonero impegnato con la Germania U20 #ACMilan #SempreMilan x.com Mentre il provvedimento sulla pena di morte in Israele arriverà questa settimana alla Knesset per per la seconda e la terza lettura, necessarie per l’approvazione definitiva, da quattro Paesi europei - Italia, Francia, Regno Unito e Germania - arriva una dura not - facebook.com facebook