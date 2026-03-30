Germania presidente Steinmeier riceve Al Jolani a Berlino

Da imolaoggi.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente tedesco ha incontrato a Berlino Ahmed al-Sharaa, rappresentante del governo siriano. Si tratta della prima visita ufficiale del presidente siriano nella capitale tedesca. L'incontro si è svolto in un contesto di relazioni diplomatiche formali tra i due paesi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti dell'incontro.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ricevuto a Berlino Ahmed al-Sharaa, prima visita del presidente siriano nella capitale tedesca. Tra i temi di discussione sul tavolo: la guerra in Medio Oriente, la ricostruzione della Siria e la questione dei rifugiati siriani in Germania.  ASKANEWS. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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