Durante un pranzo di famiglia, si sono verificati momenti di tensione tra il rapper e l’atleta, con una discussione accesa e alcune lacrime. Chiara Frattesi ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio sulla situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti.

Un’accesa discussione e qualche lacrima: tra Geolier e Chiara Frattesi c’è davvero aria di crisi? Le immagini pubblicate qualche giorno fa dal settimanale Diva e Donna, che li ritraggono durante un litigio, hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando il racconto di un momento difficile nella relazione. Ma Frattesi ha smentito la crisi con un post sui social che non lascia spazio a fraintendimenti. Secondo quanto riportato, la scena si sarebbe svolta durante un pranzo con la famiglia del rapper. Tra Chiara ed Emanuele ci sarebbe stata una discussione animata, descritta come particolarmente tesa, tanto che lei si sarebbe messa a piangere.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Geolier e Chiara Frattesi, lite e lacrime al pranzo di famiglia: lei rompe il silenzio sulla “crisi”

Geolier con Chiara frattesi a casa sua

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