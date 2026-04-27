Di recente sono circolate foto che mostrano una lite tra il rapper e la sorella di un calciatore, con immagini che ritraggono lacrime e tensioni tra i due. Le immagini sono state condivise sui social e hanno alimentato le speculazioni sulla possibile crisi tra i due. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan, mentre entrambe le parti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

È finito l'idillio tra Geolier e Chiara Frattesi? Il rapper napoletano e l'influencer sorella del calciatore Davide Frattesi, sarebbero in crisi. Le voci hanno cominciato a girare giorni fa, quando sono stati pubblicati alcuni scatti rubati dal settimanale Diva e Donna, che ritraevano i due nel bel mezzo di una discussione animata. L'episodio sarebbe avvenuto all'esterno di un ristorante durante un pranzo di famiglia organizzato per festeggiare gli 80 anni della nonna del cantante. Le immagini mostravano volti tesi e, secondo i testimoni, la modella 22enne sarebbe scoppiata a piangere: "Una litigata concitata, lei non è riuscita a trattenere le lacrime", riportavano le indiscrezioni, alimentando le voci di una rottura imminente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Geolier e Chiara Frattesi in crisi? Le foto della lite, le lacrime e poi la reazione dei due

Geolier e Chiara Frattesi sempre più complici nel loro dolce amore

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