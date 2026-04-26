Durante un pranzo in famiglia, sono stati scattati scatti che mostrano una discussione tra Geolier e Chiara Frattesi. I due sono stati ripresi mentre si confrontavano in modo acceso fuori da un ristorante. Dopo i momenti di tensione, Chiara Frattesi ha deciso di rompere il silenzio, tornando sulla vicenda. I fotografi hanno immortalato l’intera scena, che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Un pranzo in famiglia e una lite piuttosto accesa, immortalata dai fotografi. I protagonisti dell’episodio sono Geolier e Chiara Frattesi che sono stati fotografati durante una discussione avvenuta in pubblico fuori da un ristorante. Geolier e Chiara Frattesi, la lite in pubblico e il chiarimento. Le immagini, pubblicate da Diva e Donna, hanno fatto immediatamente pensare ad una crisi fra i due. “Tira aria di tempesta fra Geolier e Chiara Frattesi “, si legge sul magazine in cui vediamo i due mentre discutono animatamente fuori da un ristorante. La lite sarebbe avvenuta durante i festeggiamenti per gli 80 anni della nonna di Geolier in cui era presente tutta la famiglia del cantante napoletano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Geolier e Chiara Frattesi, lite in pubblico. Lei rompe il silenzio

Geolier e Chiara Frattesi sempre più complici nel loro dolce amore

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Dagli scatti del presunto litigio al repost che parla chiaro: Chiara Frattesi rilancia e conta i giorni con Geolier. Altro che rottura - facebook.com facebook