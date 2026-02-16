San Pietro | modello digitale hi-tech per monitorare fondazioni e stabilità tra storia geofisica e tutela sismica
Il progetto di monitoraggio digitale della Basilica di San Pietro nasce dalla collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Eni, in risposta alle preoccupazioni per la stabilità della storica struttura. Un sistema hi-tech utilizza sensori avanzati per controllare in tempo reale le fondazioni e prevenire rischi sismici, offrendo un nuovo modo di tutelare uno dei simboli più importanti del Cristianesimo. La tecnologia si integra con metodi geofisici tradizionali, permettendo di individuare eventuali criticità prima che diventino problemi evidenti.
San Pietro Sotto la Lente: Un Modello Digitale per Proteggere il Simbolo del Cristianesimo. Roma, 16 febbraio 2026 – Un ambizioso progetto di monitoraggio strutturale, frutto della collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro ed Eni, svela oggi un inedito sguardo sulla Basilica di San Pietro. L’iniziativa, presentata in occasione dei 400 anni dalla dedicazione della Basilica, utilizza tecnologie geofisiche, geologiche e topografiche per creare un modello digitale tridimensionale interattivo dell’intero complesso, estendendosi alle fondazioni e al sottosuolo. Un Patrimonio da Preservare: Le Sfide di un Monitoraggio Avanzato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Archeologia hi-tech: droni e geofisica svelano l’antica Fioccaglia sulla via Appia
Gli studiosi dell’Università del Salento hanno scoperto le antiche rovine della Fioccaglia sulla via Appia, perché hanno usato droni e tecniche di geofisica per esplorare il terreno.
Fondi alle fondazioni liriche e sicurezza sismica: Giuli ce l’ha ancora con il SudLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Intesa Open Fiber-Castel San Pietro Romano per borgo digitale e sostenibile.
Eni, presentato oggi in Vaticano il progetto Oltre il visibile in collaborazione con la Fabbrica di San PietroMuccioli (Eni): L’obiettivo è rendere visibile l’invisibile, preservando il patrimonio dell’umanità e consegnandolo intatto alle generazioni future ... affaritaliani.it
OLTRE IL VISIBILE: ENI E FABBRICA DI SAN PIETRO REALIZZANO GEMELLO DIGITALE PER TUTELA BASILICA (1)Roma, 16 feb - L’area della Basilica di San Pietro prende la forma di un sistema digitale senza precedenti: un modello integrato e dinamico che unisce la rappresentazione architettonica 3D dell’intero ... 9colonne.it
La Basilica di San Pietro celebra 400 anni di storia: presentati nuovi servizi digitali, una app dedicata e un font esclusivo. In collaborazione con Eni, avviato un innovativo progetto di monitoraggio integrato. #ANSA - facebook.com facebook
La Basilica di San Pietro in #Vaticano è la più grande del mondo per dimensioni interne e vanta la cupola più imponente del mondo, realizzata da #Michelangelo. x.com