San Pietro | modello digitale hi-tech per monitorare fondazioni e stabilità tra storia geofisica e tutela sismica

Il progetto di monitoraggio digitale della Basilica di San Pietro nasce dalla collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Eni, in risposta alle preoccupazioni per la stabilità della storica struttura. Un sistema hi-tech utilizza sensori avanzati per controllare in tempo reale le fondazioni e prevenire rischi sismici, offrendo un nuovo modo di tutelare uno dei simboli più importanti del Cristianesimo. La tecnologia si integra con metodi geofisici tradizionali, permettendo di individuare eventuali criticità prima che diventino problemi evidenti.

San Pietro Sotto la Lente: Un Modello Digitale per Proteggere il Simbolo del Cristianesimo. Roma, 16 febbraio 2026 – Un ambizioso progetto di monitoraggio strutturale, frutto della collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro ed Eni, svela oggi un inedito sguardo sulla Basilica di San Pietro. L’iniziativa, presentata in occasione dei 400 anni dalla dedicazione della Basilica, utilizza tecnologie geofisiche, geologiche e topografiche per creare un modello digitale tridimensionale interattivo dell’intero complesso, estendendosi alle fondazioni e al sottosuolo. Un Patrimonio da Preservare: Le Sfide di un Monitoraggio Avanzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

