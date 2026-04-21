Una ricerca condotta dall’ospedale Santo Stefano di Prato, attraverso una vasta analisi internazionale, ha portato a un nuovo modello nel campo delle neuroscienze. Lo studio ha messo in luce come il cervello possa essere visto come una rete complessa di connessioni tra diverse aree. Questa scoperta potrebbe influenzare il modo in cui si studiano e si affrontano malattie come l’Alzheimer. La ricerca si basa su tecniche di medicina nucleare utilizzate nel settore ospedaliero.

La medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha contribuito a definire un nuovo paradigma nelle neuroscienze attraverso una vasta analisi internazionale che ridefinisce il funzionamento del cervello come una rete integrata di connessioni. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Neuroscience and Biobehavioral Reviews il 20 aprile 2026, coinvolge la SOC di Medicina Nucleare dell’Asl Toscana centro e un consorzio di oltre 20 ricercatori provenienti da 10 nazioni diverse. Il lavoro scientifico, intitolato Molecular connectivity studies of cerebral glucose metabolism and blood flow: A scoping review, si basa sull’esame meticoloso di 384 ricerche condotte sull’essere umano durante gli ultimi quarant’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervello: la rivoluzione delle reti neurali sfida l’Alzheimer

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