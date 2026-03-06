Bedonia | un modello educativo che sfida lo spopolamento

Il 5 marzo all’Asilo Nido di Bedonia si è svolta una conferenza stampa durante la quale il sindaco Gianpaolo Serpagli ha illustrato all’assessora regionale Isabella Conti il progetto “Infanzia 365”. Si tratta di un modello educativo integrato volto a sostenere le famiglie e migliorare i servizi per l’infanzia. La presentazione ha coinvolto rappresentanti locali e regionali interessati alle iniziative per il territorio.

Il Comune dell'Alta Val Taro presenta "Infanzia 365" all'assessora regionale Isabella Conti: servizi 0-6 anni aperti tutto l'anno, rette azzerate e uno sguardo fino agli 11 anni Si è tenuta il 5 marzo, all'Asilo Nido di Bedonia, la conferenza stampa durante la quale il sindaco Gianpaolo Serpagli ha presentato all'assessora regionale Isabella Conti (Welfare, Terzo settore, Politiche per l'infanzia e Scuola) il progetto "Infanzia 365": un modello educativo integrato che il Comune ha costruito negli ultimi anni per rispondere a una delle sfide più urgenti dei territori montani, ovvero la permanenza delle famiglie. Il progetto garantisce l'apertura continuativa dei servizi per dodici mesi l'anno, con orario esteso dalle 7.