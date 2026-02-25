Levigliani il piccolo borgo toscano che resiste allo spopolamento

Levigliani, frazione del Comune di Stazzema in provincia di Lucca, riesce a far sentire partecipi di una comunità tutti coloro che ci vivono e ci lavorano. "Siamo stati bravi a far crescere parallelamente servizi a supporto della comunità" dice Emiliano Babboni, il presidente della Cooperativa sviluppo e futuro Levigliani. È questo il segreto per evitare lo spopolamento che ha convinto 350 persone a rimanere in questo piccolo borgo arroccato sulle montagne dell'alta Versilia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Levigliani, il piccolo borgo toscano che resiste allo spopolamento

