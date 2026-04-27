Una studentessa di Genova ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro dopo aver concordato un incontro con uno dei due giovani tramite social network. Secondo quanto ricostruito, l’appuntamento si è svolto a casa della ragazza, dove è intervenuto un amico. La Procura ha avviato un’indagine nei confronti dei due ventenni coinvolti. La ragazza ha deciso di presentare denuncia alle forze dell’ordine.

Due ventenni genovesi sono indagati per stupro di gruppo: secondo la Procura avrebbero abusato della debolezza psichica di una ragazza. Per stabilire se è vero è stato fissato il 26 maggio l'incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Liborio Mazzotta: in quella sede sarà ascoltata la presunta vittima della violenza di gruppo. Secondo gli inquirenti l'incontro con la giovane sarebbe avvenuto prima sui social network, poi un'uscita nel ponente genovese, da qui l'invito a casa, dove sarebbe avvenuto lo stupro. La ragazza ha sporto denuncia alla polizia. Ha raccontato di aver detto di non voler avere rapporti sessuali, ma i due l'avrebbero prima insultata e poi costretta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, studentessa denuncia di essere stata stuprata dopo l’invito via social, due ventenni indagati dalla Procura

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