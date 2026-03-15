Genova studentessa ex atleta paralimpica costretta a cambiare scuola | la denuncia di Genova Inclusiva

Una studentessa ex atleta paralimpica di Genova ha denunciato di essere stata costretta a cambiare scuola, nonostante frequentasse regolarmente e avesse bisogno di assistenza nel trasferimento dalla carrozzina al bagno. La sua richiesta di supporto non è stata soddisfatta, portandola a cambiare istituto. La denuncia è stata resa pubblica dall’associazione Genova Inclusiva.

La ragazza frequentava regolarmente la scuola ma necessitava di aiuto nel trasferimento dalla carrozzina al bagno. Nell’istituto, però, non sarebbe stato presente personale in grado di garantire questa assistenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Studentessa di 13 anni cade da un muraglione di otto metri mentre va a scuola a GenovaUna ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta da un muraglione alto circa otto metri in via al Santuario delle Grazie, nel... Genova, i residenti della Foce denunciano Genova Antifascista: boomerang per la SalisRoma, 20 feb – Il caso politico esploso attorno all’incontro tra il sindaco Silvia Salis e Genova Antifascista registra un nuovo sviluppo che rischia... Contenuti e approfondimenti su Genova Inclusiva Discussioni sull' argomento Studentessa con disabilità costretta a cambiare scuola: Non c’è personale per accompagnarmi in bagno; Genova, la denuncia di una 17enne in carrozzina: Nessun aiuto per andare in bagno, costretta a cambiare scuola. Studentessa con disabilità costretta a cambiare scuola: Non c’è personale per accompagnarmi in bagnoGenova – Mi hanno umiliato e deriso. Ha quasi 18 anni, è un ex atleta paralimpica, e ha dovuto subire una vera e propria tortura: mesi di scuola (da settembre fino all’inizio di marzo) nei quali non ... ilsecoloxix.it Genova, la denuncia di una 17enne in carrozzina: Nessun aiuto per andare in bagno, costretta a cambiare scuolaSta facendo il giro dei social la denuncia di una ragazza di 17 anni, studentessa genovese ed ex atleta paralimpica con una malattia neurodegenerativa, costretta a cambiare scuola dopo il diniego rice ... msn.com Salute, Genova Inclusiva entra nella Rete Caregiver e Disabilità Italia facebook