Una studentessa ha denunciato di essere stata vittima di violenza da parte di tre calciatori. Secondo quanto riferito, quella notte aveva inizialmente intenzione di stare con uno di loro, ma successivamente uno è entrato nella stanza e si è seduto sul letto, seguito dall’arrivo del terzo. La giovane ha raccontato di aver finto di essere morta durante l’episodio.

«Volevo stare solo con lui» ma poi «uno è comparso in stanza e si è seduto sul letto. Il terzo è arrivato dopo. Lo hanno chiamato al telefono», quindi, sopraffatta dalla paura, «ho chiuso gli occhi e mi sono finta morta». Così, in un’intervista a La Stampa, la studentessa universitaria che ha denunciato di essere stata stuprata la sera del 30 maggio 2025 da tre calciatori, che all’epoca militavano nel Bra, squadra cuneese in quelle settimane promossa in serie C. «Ho pensato: "qui muoio"» e prima di uscire, filmata di nascosto, ha detto «che non ero andata lì con la forza. In quel momento pensavo solo di andarmene. Di certo non volevo fare sesso di gruppo».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Stuprata da tre calciatori”, la denuncia shock di una studentessa: "Quella notte mi finsi morta"

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