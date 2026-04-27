Genova il treno rallenta | crollano i container nel porto ligure

A Genova, il traffico ferroviario di container nel porto ha registrato un calo dell’11,6% nel 2025, con un totale di 322.451 TEU movimentati. Durante le operazioni, alcuni container sono caduti dai treni, causando rallentamenti e interruzioni nel servizio. La diminuzione delle movimentazioni e l’incidente hanno coinvolto le infrastrutture portuali e ferroviarie, che sono state oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere I container ferroviari a Genova calano dell'11,6% con 322.451 TEU movimentati nel 2025.. I cantieri e i rallentamenti ferroviari limitano il collegamento tra il porto e Milano.. I volumi dei container spostati via treno a Genova hanno registrato un calo dell’11,6% nel corso del 2025, scendendo a 322.451 TEU secondo i dati presentati da Giachero durante l’ottantesima assemblea pubblica di Spediporto. Il quadro che emerge dall’analisi dell’Autorità portuale evidenzia una flessione anche per quanto riguarda il numero di treni movimentati, che nell’ultimo anno si sono attestati a 7.935 unità, segnando una contrazione del 14,2% rispetto ai periodi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, il treno rallenta: crollano i container nel porto ligure Notizie correlate Container in aumento nei porti ligure: Genova e Savona registrano record di traffico nel primo trimestre dell’anno.Il traffico container nei porti della Liguria ha raggiunto un livello senza precedenti nel primo trimestre dell’anno, con un record storico di... Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Tutti gli aggiornamenti Treni, incidente tra Milano e Genova: cancellazioni e ritardi fino a 200 minutiUn urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) sta provocando pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria ... ilmattino.it Porti, rallenta il treno in Liguria,meno container sui binariSulla carta nessuno ha dubbi: per rallentare la pressione della gomma sui porti l’unica strada da percorrere è quella ferrata. Più container sui treni significa meno container nelle autostrade e un ... genova.repubblica.it