Genova dodicenne investita da una moto sulle strisce | è in ospedale

Una ragazza di 12 anni è stata travolta da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Campanella e corso Italia a Genova. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e la giovane è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per ricostruire la dinamica dell'episodio.

? Cosa sapere Una dodicenne viene investita da una moto all'incrocio tra via Campanella e corso Italia.. La minore è stata trasportata in codice giallo al Gaslini dopo l'impatto del ventiduenne.. Una dodicenne è stata trasportata d’urgenza al Gaslini dopo essere stata investita da una moto all’incrocio tra via Campanella e corso Italia, intorno alle 7:40 di questo lunedì 27 aprile 2026. Il brutto episodio si è consumato durante le prime ore della mattinata, quando la giovane stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. In quel momento, un ventiduenne alla guida di un motociclo l’ha colpita, provocandole diverse escoriazioni e il sospetto di alcuni traumi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, dodicenne investita da una moto sulle strisce: è in ospedale AMBULANZA INVESTE UN BAMBINO, TRAVOLTO SULLE STRISCE DAVANTI ALLA SCUOLA Notizie correlate Leggi anche: Donna investita sulle strisce, ricoverata in ospedale Investita sulle strisce, 67enne finisce in ospedaleQuesta mattina in piazza Henry Dunant, ad Albaro, una donna di 67 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava sull’attraversamento pedonale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Genova, dodicenne investita da una moto in corso Italia: trasportata al Gaslini; Investita da una moto mentre attraversa, 12enne portata al Gaslini; Dodicenne investita da una moto in corso Italia: trasportata al Gaslini -; Dodicenne investita da uno scooter in corso Italia, all'ospedale in codice giallo. Genova, dodicenne investita da una moto in corso Italia: trasportata al GasliniGenova – Una dodicenne è stata investita da una moto in corso Italia, all'intersezione con via Campanella. Per cause da chiarire la studentessa è stata colpita mentre si trovava sull'attraversamento. ilsecoloxix.it Dodicenne investita da uno scooter in corso Italia, all'ospedale in codice gialloLa 12enne è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Gaslini, mentre il 22enne risultava illeso ... primocanale.it La Stampa. . La sindaca di Genova Silvia Salis ribadisce le ragioni per le quali le primarie fanno male al centrosinistra. Lo fa a Che tempo che fa, su La Nove, dove non raccoglie la provocazione di Fabio Fazio sulla sua disponibilità a guidarlo. Una sua battuta - facebook.com facebook Tra onde scultoree, un make-up studiato al millimetro e una cura del dettaglio che non lascia nulla al caso, l'ultimo look della sindaca di Genova è un capolavoro di diplomazia estetica x.com