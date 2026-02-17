Investita sulle strisce 67enne finisce in ospedale

Una donna di 67 anni è finita in ospedale dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce in piazza Henry Dunant, ad Albaro. L’incidente si è verificato questa mattina, quando un’auto l’ha urtata proprio sul passaggio pedonale. La donna stava attraversando la strada in quel momento, senza rendersi conto del veicolo in arrivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la donna in ospedale per le cure del caso.

Questa mattina in piazza Henry Dunant, ad Albaro, una donna di 67 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava sull'attraversamento pedonale. L'ambulanza della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso poco dopo le 10, raggiungendo la donna nei pressi delle Piscine di Albaro e soccorrendola. Caduta sull'asfalto dopo il contatto con l'automobile, la 67enne ha riportato una ferita al sopracciglio e dolori costali. Immediatamente visitata dal medico presente sull'automedica, è stata spinalizzata e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Illesi invece la donna alla guida dell'automobile, di circa 30 anni, e il bambino che trasportava.