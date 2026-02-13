Donna investita sulle strisce ricoverata in ospedale

Una donna di 60 anni è stata investita sulle strisce pedonali questa mattina a Noventa Padovana, causando il trasporto d’urgenza in ospedale. L’incidente si è verificato poco prima delle 9, quando la signora stava attraversando la strada e un'auto l’ha investita. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica e ha già raccolto le prime testimonianze dei passanti.

L'incidente è avvenuto oggi 13 febbraio in via Valmarana a Noventa Padovana. Ad avere la peggio è stata P.S. di 60 anni di Padova che lamenta diverse contusioni e la frattura di una gamba. Illeso il conducente dell'auto, 52 anni di Fossò (Venezia) Momenti di paura oggi 13 febbraio a Noventa Padovana. Attorno alle 8,40 del mattino una donna di 60 anni, P.S. residente a Padova, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali è stata centrata in pieno da una Audi A3 condotta da S.T. di 52 anni di Fossò (Venezia) che stava procedendo in direzione Stra. L'impatto è avvenuto proprio di fronte alla scuola media Santini.