Agrifoodtech italiano in crescita | investimenti +18% e 4.400 nuovi posti di lavoro nel 2025

Nel 2025, l’agrifoodtech italiano ha registrato un aumento degli investimenti del 18% e ha creato 4.400 nuovi posti di lavoro. La crescita è arrivata grazie a un impulso forte verso l’innovazione nel settore agroalimentare, che attrae sempre più capitali e talenti. Le startup innovative puntano su tecnologie sostenibili e digitali per rivoluzionare il modo di produrre e distribuire cibo nel paese.

Agrifoodtech: L'Italia Scommette sull'Innovazione nel Settore Agroalimentare, Investimenti in Crescita del 18%. L'Italia conferma il suo slancio nel settore Agrifoodtech, registrando un aumento del 18% degli investimenti nel 2025, raggiungendo i 121,6 milioni di euro. Un trend positivo che si distingue in un contesto europeo in flessione, con 501 startup attive sul territorio nazionale e la creazione di oltre 4.400 posti di lavoro. Il rapporto di Eatable Adventures per il Verona Agrifood Innovation Hub delinea un quadro di crescita e maturità per questo comparto in espansione.