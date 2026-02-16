Gazzetta dello Sport | Napoli-Roma 2-2 Alisson salva Conte
Il portiere della Roma, Alisson, ha mantenuto il pareggio contro il Napoli, evitando una sconfitta certa. La partita si è conclusa 2-2, grazie anche alle sue parate decisive negli ultimi minuti. I giallorossi sono riusciti a portare a casa un punto importante in una sfida difficile.
"> NAPOLI – Undici punti in tredici giornate sono un abisso. Fabio Licari, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, lo scrive chiaramente: lo scudetto sembra ormai indirizzato verso Milano, con l’Inter a +11 e il Napoli costretto a guardarsi alle spalle più che davanti. Eppure, come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Conte è viva. Lo dimostra il 2-2 strappato alla Roma al termine di una sfida intensa, rimontata due volte, con orgoglio e forze residue dopo l’ennesimo infortunio, quello di Rrahmani nell’azione del rigore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lukaku e Anguissa sono i rinforzi per Conte”
Il Napoli si prepara a rafforzare la rosa con l’arrivo di Lukaku e Anguissa, puntando a consolidare il progetto di Antonio Conte.
Gazzetta dello Sport: “Lazio-Napoli è Sarri contro Conte: identità a confronto”
L'incontro tra Lazio e Napoli offre uno sguardo approfondito sulle differenze tattiche e di filosofia tra Sarri e Conte.
