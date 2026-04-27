Dopo due decenni, la popolazione di Gaza ha partecipato alle elezioni con un'affluenza del 23%, registrando una partecipazione molto bassa. Questa è stata la prima tornata elettorale nella regione in vent’anni. Nella Cisgiordania, invece, i candidati legati a Fatah hanno ottenuto i risultati migliori. La partecipazione complessiva indica una scarsa presenza degli elettori rispetto alle attese.

Una bassa partecipazione, meno di un elettore su quattro, ha segnato la prima elezione in vent’anni nella Striscia di Gaza. L’affluenza alle amministrative di Deir al-Balah, l’unica città della Striscia chiamata alle urne, dove il 25 aprile si è votato per il nuovo sindaco, si è fermata al 23%. Una percentuale su cui hanno pesato di sicuro le difficoltà organizzative e il momento estremamente difficile che sta vivendo la popolazione dell’enclave, dove si sopravvive in una costante carenza di cibo, medicinali e servizi. Insieme probabilmente a una certa disillusione e sfiducia verso la politica e verso una consultazione dal quale si sono tirate fuori fazioni come quella di Hamas.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza al voto dopo 20 anni, scarsa la partecipazione: affluenza al 23%. In Cisgiordania vincono i candidati di Fatah

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