Oggi i cittadini palestinesi della Cisgiordania e di Gaza si sono recati alle urne per le elezioni municipali, una prima volta dopo vent’anni. La consultazione riguarda le aree di Cisgiordania e una località della Striscia di Gaza. In questa occasione, Hamas non ha presentato candidati alle elezioni nei territori. La giornata segna un momento di svolta nelle procedure elettorali della regione.

Gaza, 25 aprile 2026 – I palestinesi sono tornati alle urne per la prima volta da anni per le elezioni municipali in Cisgiordania e a Deir el-Balah, nella Striscia. A Gaza non si votava da 20 anni, da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia nel 2007. Mentre per i territori cisgiordani occupati da Israele è la prima volta dall’inizio della guerra con Israele. È una giornata potenzialmente storica, ma dal polso tiepido. Bassa affluenza e un numero ristretto di candidati sono gli elementi che stanno caratterizzando le elezioni municipali in corso oggi in Palestina. La maggioranza di candidati appartengano al movimento laico-nazionalista Fatah – legato al presidente Abbas – o sono indipendenti legati a correnti minori, come il fronte per la liberazione palestinese Fpl, di ispirazione marxista-leninista.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni in Cisgiordania e Gaza, è un giorno storico: non si votava da 20 anni. Hamas non ha presentato candidati

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