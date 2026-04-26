Striscia di Gaza elezioni dopo più di 20 anni | Fatah rivendica la vittoria

Dopo oltre vent’anni, nella Striscia di Gaza si sono svolte le prime elezioni comunali. Le votazioni si sono svolte in un clima segnato da tensioni e divisioni tra le diverse fazioni politiche. Nella Cisgiordania, invece, il partito Fatah ha mantenuto il controllo di molte aree, mentre a Deir el-Balah l’esito delle urne è risultato più incerto. La competizione elettorale si è svolta in un contesto di conflitti e difficoltà politiche.

Elezioni comunali tra guerra e divisioni a Gaza. Dominio di Fatah in Cisgiordania, equilibrio fragile a Deir el-Balah Con lo spoglio ancora in corso, arrivano le primerivendicazioni politichedalle elezioni comunali nei territori palestinesi. Il movimentoFatahha dichiarato che le sue liste, riunite sotto il nome “Resilienza e Generosità”, avrebbero ottenuto una “schiacciante vittoria” nelle amministrative del2026. Un’affermazione che però va letta con cautela, soprattutto alla luce deirisultati più equilibratiregistrati in alcune aree chiave. Un risultato significativo poi anche sul piano politico visto che alcune di queste aree erano state considerate negli ultimi anni piùinstabili, con la crescente influenza dellaJihad Islamica Palestinese,alleata di Hamas.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Striscia di Gaza, elezioni dopo più di 20 anni: Fatah rivendica la vittoria Notizie correlate Le prime elezioni nella Striscia di Gaza da più di 20 anniSi tengono solo in alcune zone meno distrutte dall'invasione israeliana, e il loro risultato è visto come un test della popolarità di Hamas Oggi,... Elezioni in Cisgiordania: Fatah travolge i rivali, Gaza è in bilico? Cosa sapere Fatah vince le elezioni comunali in Cisgiordania e ottiene 197 consigli locali. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le prime elezioni nella Striscia di Gaza da più di 20 anni; Palestina: elezioni locali in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza; Palestinesi al voto in Cisgiordania e, per la prima volta in 20 anni, nella Striscia; Gaza, per la prima volta dopo 20 anni si torna a votare: gli abitanti di Deir Al-Balah chiamati a scegliere il sindaco. Gaza, prime elezioni dopo 20 anni: si vota a Deir al-BalahA Deir al-Balah circa 70mila palestinesi sono stati chiamati alle urne per le prime elezioni nella Striscia di Gaza da 20 anni. Al voto anche la Cisgiordania, per un totale di 1,3 milioni di aventi di ... tg24.sky.it Le prime elezioni nella Striscia di Gaza da più di 20 anniSi tengono solo in alcune zone meno distrutte dall'invasione israeliana, e il loro risultato è visto come un test della popolarità di Hamas ... ilpost.it Palestina: elezioni locali in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza L’Osservatore Romano x.com La situazione nella Striscia di Gaza continua a rimanere di una criticità estrema. Il blocco discrezionale dei beni umanitari, a vantaggio dei beni commerciali, impedisce l'ingresso vitale di farmaci essenziali e attrezzature sanitarie. “Questa paralisi deliberata re - facebook.com facebook