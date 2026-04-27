Gavin Emmett spinge Trackhouse a puntare sul posto in MotoGP per il 2027

Gavin Emmett ha incoraggiato la squadra Trackhouse a considerare un coinvolgimento nel campionato di MotoGP entro il 2027. La proposta riguarda un possibile ingresso nel mondo delle corse su strada, con l’obiettivo di ottenere un posto nel massimo campionato motociclistico. Nelle ultime settimane si sono susseguite discussioni e valutazioni da parte della squadra, che ha già avviato analisi e incontri relativi a questa possibilità futura.

"> Brad Binder pronta a rilanciarsi in MotoGP con Trackhouse nel 2027, secondo Gavin Emmett La posizione di Brad Binder nella griglia di partenza della MotoGP è tutt’altro che sicura, ma potrebbe emergere un’opportunità a Trackhouse per la stagione 2027. Il pilota KTM ha attraversato un periodo difficile negli ultimi diciotto mesi, e l’ascesa di Pedro Acosta ha reso ancora più complicata la sua situazione all’interno della squadra. Binder ha fatto fatica a trovare la costanza nelle sue prestazioni, un fattore che potrebbe costargli il posto nel 2027. KTM ha già ingaggiato Alex Marquez come sostituto di Acosta, mentre il secondo sedile è attualmente in dubbio dopo la sospensione del contratto di Maverick Vinales, dovuta a un inizio di stagione deludente nel 2026.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gavin Emmett spinge Trackhouse a puntare sul posto in MotoGP per il 2027. Notizie correlate Leggi anche: Bulega potrebbe unirsi a Trackhouse per il cambio di MotoGP prima del 2027. MotoGP 2027: Agostini spinge per il ritorno del pilota puroLa rivoluzione tecnica della MotoGP, prevista per il 2027, riceve il pieno sostegno di Agostini, che vede nel ritorno a motori da 850cc e nella...