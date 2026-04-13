Bulega potrebbe unirsi a Trackhouse per il cambio di MotoGP prima del 2027

Nicolo Bulega potrebbe trasferirsi nel campionato di MotoGP prima del 2027, con possibilità di unirsi al team Trackhouse. La decisione dipende da accordi che potrebbero essere definiti nei prossimi anni. La trattativa è ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali in merito alla tempistica o ai dettagli specifici del trasferimento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nicolo Bulega si sta preparando a fare un importante passo nella sua carriera motociclistica, puntando a un posto nella MotoGP nel 2027. Il pilota delle World Superbikes potrebbe essere in procinto di lasciare Ducati, mentre Trackhouse emerge come un possibile approdo. Dopo aver sostituito Marc Marquez nel finale della stagione 2025, Bulega è ora determinato a conquistare un posto fisso nella classe regina. La sua attuale collaborazione con Aruba scade alla fine del 2026, dargli il tempo necessario per valutare le varie opzioni sul tavolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bulega potrebbe unirsi a Trackhouse per il cambio di MotoGP prima del 2027. Leggi anche: Slitta l’approdo di Bulega in MotoGP? Nel 2027 il talento della Superbike potrebbe restare con il cerino in mano Bulega in crisi: il salto in MotoGP rischia di slittare nel 2027La corsa verso la MotoGP per Nicolò Bulega incontra un ostacolo inaspettato, con le probabilità di una conferma immediata ridotte al minimo. Argomenti più discussi: Nadia Padovani potrebbe rifiutare la proposta Ducati per Nicolo Bulega al Gresini nel 2027.; Nicolo Bulega punta al debutto in MotoGP con Trackhouse: potrebbe lasciare Ducati nel 2027?; Nicolò Bulega affronta un futuro incerto in Ducati: il sogno MotoGP sta svanendo?. Misterhelmet Magazine. . I costi della Superbike sono dimezzati rispetto alla MotoGP. Bulega potrebbe guadagnare più di molti piloti MotoGP grazie a vittorie e premi. #misterhelmet #Superbike #MotoGP #Motomondiale #CostiSportivi #Piloti - facebook.com facebook Superbike: Bulega domina senza rivali, ma la MotoGP potrebbe restare un sogno x.com