Al secondo turno del Madrid Open, Coco Gauff ha vinto facilmente contro Jeanjean con un punteggio di 6-3, 6-0. Nella stessa giornata, Caty McNally ha eliminato la numero dieci del torneo, Mboko, con un risultato di 6-4, 6-2, nella sede della Caja Magica. Entrambe le giocatrici hanno ottenuto vittorie nette, avanzando nel torneo.

? Cosa sapere Coco Gauff batte Jeanjean 6-3 6-0 al secondo turno del Mutua Madrid Open.. Caty McNally elimina la numero 10 Mboko 6-4 6-2 nella Caja Magica.. Coco Gauff domina l’Arantxa Sanchez Stadium con un 6-3 6-0 contro Leolia Jeanjean, mentre a Madrid la sorpresa arriva da Caty McNally che mette KO la numero 10 del tabellone Victoria Mboko con 6-4 6-2. Il secondo turno del Mutua Madrid Open ha regalato scenari alterni sotto il sole della capitale spagnola, tra conferme pesanti delle teste di serie e colpi di scena che hanno scosso la gerarchia del ranking. Mentre le favorite hanno fatto rispettare i pronostici, l’attenzione si è spostata...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid Open: Gauff travolge Jeanjean, McNally mette KO Mboko

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