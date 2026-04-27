L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato le recenti dinamiche tra alcuni colleghi e dirigenti. Ha affermato che un ex allenatore gli ha sorpreso con le sue scelte e ha riconosciuto l’onestà di un dirigente, pur criticandone la mancanza di comprensione. L’intervista è avvenuta prima di una partita di campionato allo Stadio Olimpico, dove si sono svolti i preparativi per l’incontro tra due squadre di Serie A.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La partenza di Ranieri è stata confermata ufficialmente qualche giorno fa, in seguito a un periodo di turbolenze all’interno del club giallorosso. Nonostante Ranieri abbia avuto un ruolo fondamentale nella nomina di Gasperini come allenatore meno di un anno fa, le relazioni tra i due si sono deteriorate. In particolare, Ranieri ha rilasciato un’intervista pre-partita in cui criticava Gasperini, sostenendo che non era tra i primi tre candidati per la panchina nella scorsa estate. Questo scambio ha causato una frattura profonda tra i due, con rapporti di tensione all’interno del ritiro della squadra: Gasperini e Ranieri si sarebbero “ignorati” a Trigoria per diverse settimane.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gasperini: “Ranieri mi ha sorpreso, Massara è onesto ma manca di comprensione”.

Gasperini: Sono rimasto sorpreso e spiazzato da Ranieri

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