roma a bologna dopo addio ranieri gasperini la squadra prima di tutto

Dopo l'annuncio dell'addio di Claudio Ranieri, la squadra si prepara per la partita contro Bologna. Il tecnico Gasperini ha dichiarato di voler concentrarsi esclusivamente sul lavoro e di non voler partecipare alle polemiche. La sfida si svolge in un momento complicato per il club, con l'attenzione rivolta principalmente alla situazione interna e alla ripresa delle attività sportive.

"Non partecipo alla macchina del fango e penso solo a lavorare", le parole del tecnico ROMA - Una trasferta dura, difficile, passata in secondo piano rispetto alla vicenda che ha portato all'addio di Claudio Ranieri. Eppure a Bologna (sabato, ore 18) la Roma si gioca tanto: tre punti per difendere il piazzamento europeo e la legittimazione a sognare ancora un posto Champions. Anche per questo Gian Piero Gasperini in conferenza stampa chiede solo di parlare di calcio e non delle vicende che hanno scosso Trigoria. Un commento sull'addio dell'advisor dei Friedkin, dopo le tensioni sorte tra i due, è però inevitabile: "Credo che la nota del club evidenzi due cose.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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