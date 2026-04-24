Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha discusso della fine del rapporto con l’ex tecnico e del suo rapporto con il direttore sportivo. Ha anche annunciato l’acquisto di Dybala, e ha sottolineato che la Roma è la priorità nel suo lavoro. Nessuna opinione personale è stata espressa, solo fatti relativi alle recenti decisioni e collaborazioni nel club.

di Francesco Spagnolo Gasperini in conferenza stampa ha parlato della separazione con Ranieri, ma anche del suo rapporto con Massara. Ecco le sue dichiarazioni. Gasperini in conferenza stampa non ha parlato solamente di campo, ma anche della situazione che sta vivendo la Roma. Le sue dichiarazioni. RANIERI – « Mi vengono in mente due cose. La prima è che la fiducia da parte della società non mi è mai mancata. Fin dal primo giorno, fin dal nostro primo incontro, ho sempre sentito il loro sostegno e la loro fiducia. Questo è fondamentale per lavorare al meglio. La seconda cosa che mi sembra molto importante nel comunicato è che la Roma è davanti a tutto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini sulla rottura con Ranieri: «La Roma è davanti a tutto. Massara? Non c’è feeling». Poi l’annuncio su Dybala

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