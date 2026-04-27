Gas russo 2 3 degli italiani favorevoli al ritorno 61,8% 35,1% contrario 3,1% non sa sondaggi di Termometro Politico

Secondo un sondaggio di Termometro Politico, circa il 61,8% degli italiani si dice favorevole al ritorno del gas russo, mentre il 35,1% si oppone e il 3,1% non ha espresso un’opinione. La maggioranza si mostra favorevole, soprattutto considerando il contesto di aumenti dei prezzi dell’energia. I dati riflettono le opinioni della popolazione in un periodo segnato da criticità nel settore energetico.

Più del 60% è favorevole ad un ritorno del gas russo, specie in un momento come quello attuale guidato dal caro energia. Tuttavia, secondo un retroscena del Giornale d'Italia gli Stati Uniti acquistano gas naturale liquefatto dalla Russia attraverso l'India e lo rivendono all'Europa a prezzo maggior.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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