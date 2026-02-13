Ultimi sondaggi politici Termometro Politico | Vannacci al 3,6% FdI in lieve calo

Il generale Vannacci ottiene il 3,6% nei sondaggi di Termometro Politico, che evidenziano anche un lieve calo di FdI, probabilmente influenzato dai recenti dibattiti interni al partito, mentre Forza Italia e Lega si avvicinano ulteriormente nelle preferenze degli elettori.

Sondaggi, nuova rilevazione di Termometro Politico sulle intenzioni di voto: si registra un leggero arretramento di Fratelli d’Italia, mentre si consolidano alcune forze dell’area di destra e si accorcia la distanza tra Forza Italia e Lega. Tra i dati più osservati, il 3,6% attribuito alla lista guidata da Roberto Vannacci. FdI in calo, PD stabile. Secondo il sondaggio, Fratelli d’Italia scende di tre decimi, passando dal 29,8% al 29,5%. Una flessione contenuta ma significativa nel quadro degli equilibri interni alla coalizione di centrodestra. Il Partito Democratico resta stabile al 22%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

I sondaggi politici mostrano un calo netto per Fratelli d’Italia e Lega.

Le ultime rilevazioni Bidimedia offrono uno sguardo aggiornato sulla situazione politica italiana, evidenziando una stabilità del centrodestra, un calo del Movimento 5 Stelle e una lieve crescita del Partito Democratico.

