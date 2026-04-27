Gas luce carburante e mutui | in due mesi di guerra 1,7 miliardi di spese in più per gli italiani

In soli due mesi di conflitto in Iran, le famiglie italiane hanno sostenuto costi aggiuntivi superiori a 1,7 miliardi di euro, considerando esclusivamente spese per utenze come gas e luce, carburante e mutui. I dati evidenziano un incremento notevole nelle uscite mensili legate alle esigenze energetiche e abitative, con un impatto diretto sulle finanze delle persone. La situazione si inserisce in un quadro di aumenti generalizzati dovuti a fattori di instabilità globale.

In sessanta giorni di guerra in Iran gli italiani hanno speso, considerando solo bollette, carburante e mutui, oltre 1,7 miliardi di euro in più. Per quanto riguarda le bollette di luce e gas secondo le stime di Facile.it, per gli italiani con un contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero l’aumento si tradurrà in un aggravio di oltre 40 euro tra marzo e aprile. Più nello specifico, a salire maggiormente saranno le bollette del gas; guardando ai consumi di una famiglia tipo (consumo pari a 1.100 smc), per le utenze di marzo e aprile la spesa media sarà di circa 263 euro, vale a dire più o meno 36 euro in più (+16%) rispetto a quanto avrebbero speso se le tariffe non fossero aumentate.🔗 Leggi su Feedpress.me

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