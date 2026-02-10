Garlasco e la possibile svolta su due punti chiave le rivelazioni del perito sull' impronta 33 e sul dispenser

Questa mattina emergono nuovi dettagli nel caso di Garlasco. Il perito nominato dalla difesa di Alberto Stasi ha rivelato che l’impronta 33 e il dispenser potrebbero essere elementi chiave per risolvere il mistero. Le analisi sono ancora in corso, ma le dichiarazioni hanno già acceso l’attenzione degli inquirenti e dei familiari della vittima.

Oscar Ghizzoni, chimico forense incaricato della difesa di Alberto Stasi, ha analizzato l’impronta 33 del delitto di Garlasco e ha firmato una consulenza che è stata depositata alla procura di Pavia. Per i pm quell’impronta potrebbe essere compatibile con il palmo di Andrea Sempio. Ghizzoni ha anche esaminato attentamente le foto del dispenser di sapone, uno degli indizi di colpevolezza valutati dai giudici che hanno condannato in via definitiva Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, il perito della difesa di Stasi: "Informazioni interessanti sull'impronta 33" Il dispenser e le impronte digitali Il dettaglio delle colature di sapone: "Il porta sapone non è stato lavato" Garlasco, il perito della difesa di Stasi: “Informazioni interessanti sull’impronta 33” Le analisi sull’impronta e sul dispenser sono state effettuate sulla base delle foto, perché i campioni originali non esistono più. 🔗 Leggi su Virgilio.it

