Mi sono fermata a caricare il telefono a casa Se non l’avessi fatto avrei attraversato la strada in quel punto

Una donna ha riferito di essersi fermata a casa per caricare il telefono e di aver evitato di attraversare la strada in quel momento. Nel frattempo, a Milano, un tram ha impattato contro il muro di un palazzo, provocando uno scossone forte come un terremoto. L’incidente si è verificato il 28 febbraio 2026 e ha attirato l’attenzione per la violenza dell’impatto.

Milano, 28 febbraio 2026 – Il tram si schianta contro il muro del palazzo. Lo scossone è talmente potente da sembrare "un terremoto". C'è chi si è trovato faccia a faccia con il mezzo che in un un attimo ha abbattuto una parte della facciata. La distruzione nel ristorante giapponese "Ci siamo salvati appena in tempo. Siamo ancora sotto choc". A dirlo è uno dei lavoratori del ristorante giapponese "Robata Kan" di viale Vittorio Veneto 18, aperto lo scorso novembre. Nella cucina del locale, "io e altri quattro colleghi in quel momento stavamo iniziando a preparare i piatti in vista della cena (a pranzo il locale è chiuso)".

