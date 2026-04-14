Melpignano al voto | Avantaggiato per il bis Colazzo per l’alternativa

A Melpignano si avvicinano le elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio, con due candidati principali in corsa. Da un lato c’è la sindaca uscente, che punta alla conferma del mandato, dall’altro un docente universitario si presenta come alternativa alla guida del paese. La competizione si concentra su queste due figure, pronte a confrontarsi per la gestione del futuro amministrativo locale.

MELPIGNANO – Sarà una corsa a due quelle alle prossime amministrative di Melpignano che si terranno il 24 e il 25 maggio: da un lato ci sarà Valentina Avantaggiato, sindaca uscente, alla ricerca della conferma e del secondo mandato consecutivo; dall’altro lo sfidante sarà il docente universitario.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Centrodestra verso il voto. Uniti alle amministrative: "Noi, alternativa credibile"Il centrodestra si presenterà unito alle elezioni del prossimo anno per tentare di conquistare palazzo civico.

Giunta extralarge. Il rebus del saldo zero. E il voto bis si allontanaTempi più lunghi del previsto per la giunta extralarge, ovvero per portare da sei a otto gli assessori regionali.