Gagliano del Capo al voto | possibile sfida a due nella corsa alla fascia tricolore

A Gagliano del Capo, i cittadini sono chiamati alle urne il 24 e 25 maggio per rinnovare l’amministrazione comunale. La corsa alla fascia tricolore potrebbe ridursi a una sfida tra due candidati, mentre si avvicina il momento di scegliere chi guiderà il paese nei prossimi anni. La campagna elettorale si avvicina e le liste in corsa si preparano a presentare i loro programmi.

Quadro politico ancora in definizione ma il sindaco uscente Melcarne potrebbe tentare il bis, mentre dall'altra parte i gruppi di opposizione cercano una sintesi comune GAGLIANO DEL CAPO – Anche la comunità di Gagliano del Capo sarà tra quelle chiamate a rinnovare i prossimi 24 e 25 maggio la propria amministrazione comunale. A distanza di una consiliatura, nella maggioranza il primo cittadino uscente appare pronto per tentare la riconferma alla guida del centro salentino, anche se manca ancora l'ufficialità di questo passo. Nell'opposizione consiliare sono da tempo in corso le operazioni di riunificazione dei distinti progetti, per tentare una proposta compatta e alternativa all'amministrazione in carica.