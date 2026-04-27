Gaeta Wine Experience | una giornata dedicata alla migliore enogastronomia italiana
Si svolge di nuovo il Gaeta Wine Experience, un evento dedicato agli appassionati di enogastronomia italiana. La giornata offre l’opportunità di assaporare vini e cibi di qualità, scoprendo le peculiarità del territorio locale. L’evento si rivolge a chi apprezza i momenti di relax e la scoperta delle eccellenze gastronomiche, valorizzando anche gli aspetti storici e culturali legati alla tradizione enogastronomica.
Un evento per gli amanti del buon cibo e del buon vino, per chi ama godere dei luoghi senza fretta, per chi ha piacere nello scoprire il territorio, chi lo valorizza, la sua storia e le sue eccellenze: torna il Gaeta Wine Experience.Gaeta medievale torna a essere sede di un festival diffuso.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Al via la quinta edizione di “Trappetolio experience”, una giornata dedicata all'olio extravergine d’olivaTrappeto si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Trappetolio Experience”, l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze...
Dalla wine experience nelle Langhe alla Route 66 e le Fiandre: 10 idee last minute per una fuga tra amiche in vista dell’8 marzoDalla polvere della Route 66 al relax dei templi del benessere, fino all'adrenalina in pista a Imola: 10 itinerari imperdibili per celebrare l’8...