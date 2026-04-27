Gaeta Wine Experience | una giornata dedicata alla migliore enogastronomia italiana

Si svolge di nuovo il Gaeta Wine Experience, un evento dedicato agli appassionati di enogastronomia italiana. La giornata offre l’opportunità di assaporare vini e cibi di qualità, scoprendo le peculiarità del territorio locale. L’evento si rivolge a chi apprezza i momenti di relax e la scoperta delle eccellenze gastronomiche, valorizzando anche gli aspetti storici e culturali legati alla tradizione enogastronomica.