Dalla wine experience nelle Langhe alla Route 66 e le Fiandre | 10 idee last minute per una fuga tra amiche in vista dell’8 marzo

In vista dell’8 marzo 2026, si propone un elenco di dieci destinazioni ideali per una fuga tra amiche, spaziando dalla wine experience nelle Langhe alla Route 66 negli Stati Uniti e alle Fiandre in Belgio. Le idee includono opzioni pratiche e last minute per chi desidera organizzare in fretta una breve vacanza, lontano dai soliti programmi di celebrazione. L’obiettivo è offrire alternative stimolanti per trascorrere questa giornata speciale.

Dalla polvere della Route 66 al relax dei templi del benessere, fino all'adrenalina in pista a Imola: 10 itinerari imperdibili per celebrare l’8 marzo tra amiche, cultura e libertà Dimenticate le solite cene e le classiche mimose: l’8 marzo 2026 è l’occasione perfetta per caricare i bagagli in auto (o in aereo) e partire verso nuove scoperte. Che il vostro desiderio sia quello di perdervi tra i musei delle Fiandre, vivere il sogno americano a bordo di una cabriolet o concedervi un rituale di bellezza in un hammam da mille e una notte, il viaggio “al femminile” si tinge di sfumature uniche. Ecco 10 idee per staccare la spina dalla frenesia quotidiana e riscoprire il piacere di condividere tempo di qualità con le amiche di sempre o con se stesse, tutta la femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Via Emilia, quasi una Route 66. Il pop padano narrato per immaginiC’è una linea immaginaria che attraversa l’Emilia e la collega da un altrove fatto di musica, sogni e desideri.

