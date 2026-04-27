Gaeta soccorso dal mare | due climber calati dalla roccia a picco

Il 25 aprile, due arrampicatori sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati sulla Montagna Spaccata di Gaeta. I due climber erano calati dalla parete rocciosa a picco e si sono trovati in difficoltà, richiedendo l'intervento dei soccorsi. L'operazione di salvataggio è stata condotta dal personale di emergenza, che ha raggiunto i climber e li ha tratti in salvo.

? Cosa sapere Due climber rimasti bloccati sulla Montagna Spaccata di Gaeta sono stati salvati il 25 aprile.. La Guardia Costiera ha effettuato il recupero tecnico tramite manovre di corda dalla motovedetta.. Due arrampicatori sono stati salvati dalla Guardia Costiera il 25 aprile dopo essersi ritrovati bloccati sulla parete della Montagna Spaccata a Gaeta, senza alcuna via d’uscita possibile. L’emergenza è scattata quando i due sportivi, rimasti intrappolati sulla falesia a picco sul mare, hanno contattato la centrale operativa tramite il numero 1530. La chiamata ha innescato una risposta immediata delle autorità marittime, che hanno dovuto affrontare le difficoltà strutturali di un tratto di costa estremamente impervio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaeta, soccorso dal mare: due climber calati dalla roccia a picco Notizie correlate Sondaggi, il colpo di scena improvviso: “Sono calati tutti a picco”. Mai successo cosìSondaggi politici: l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky Tg24 restituisce un quadro in chiaroscuro per il centrodestra, con un arretramento... Leggi anche: Precipita per 20 metri dal sentiero a picco sul mare: i cespugli attutiscono l’impatto e si salva Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rocciatori in difficoltà, salvati dalla Guardia costiera; Hormuz, ecco di quali cacciamine dispone l’Italia: dal Gaeta al Vieste, tra i migliori al mondo; Soccorso alla Montagna Spaccata, due rocciatori salvati dalla Guardia Costiera. Gaeta, recupero in parete alla Montagna Spaccata: due climber tratti in salvoBloccati su una parete a picco sul mare, senza via d’uscita. È quanto accaduto a due arrampicatori lungo la falesia della Montagna Spaccata, a Gaeta, ... h24notizie.com Soccorso alla Montagna Spaccata, due rocciatori salvati dalla Guardia CostieraIntervento con la motovedetta CP 2112 dopo l’allarme al 1530: recupero in cordata e trasferimento alla Banchina Caboto, lievi ferite per i due sportivi ... latinaoggi.eu l alba sul golfo di gaeta da formia - facebook.com facebook Cosa fa davvero un cacciamine Siamo saliti sulla nave Gaeta, della Marina militare italiana. Mezzi come questo saranno indispensabili per garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz dopo la fine delle ostilità. #InMezzora x.com