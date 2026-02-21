Sondaggi il colpo di scena improvviso | Sono calati tutti a picco Mai successo così

I sondaggi mostrano un calo drastico di consensi tra le principali forze del centrodestra, secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky Tg24. Tutti i partiti della coalizione hanno registrato un calo consistente, un andamento che non si vedeva da tempo. La diminuzione di preferenze si traduce in un quadro politico più incerto e preoccupante per i leader di governo. La tendenza negativa si conferma anche nelle regioni chiave, dove il consenso si riduce visibilmente.

Sondaggi politici: l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky Tg24 restituisce un quadro in chiaroscuro per il centrodestra, con un arretramento diffuso che interessa tutte le principali forze della coalizione di governo. La fotografia dei consensi mostra una flessione generalizzata che ridisegna alcuni equilibri interni, suggerendo nuove sfide per i leader dei partiti e possibili effetti sulle strategie politiche future. Sondaggi Youtrend: numeri del centrodestra. Al vertice delle preferenze resta Fratelli d’Italia, che però scende al 28,6% dopo una perdita di tre decimi. Il partito di Giorgia Meloni mantiene la leadership della coalizione, ma la flessione evidenzia come anche il partito guida non sia immune alle oscillazioni del consenso e alle percezioni degli elettori sul governo.🔗 Leggi su Tvzap.it

