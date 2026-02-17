Precipita per 20 metri dal sentiero a picco sul mare | i cespugli attutiscono l'impatto e si salva

Una donna è caduta di 20 metri dal sentiero Rilke a Duino, probabilmente scivolando sui cespugli che hanno attutito l’impatto. La persona è stata tratta in salvo con un elicottero e portata d’urgenza in ospedale a Trieste. La discesa è avvenuta in una zona a picco sul mare, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori.

Una donna è caduta per 20 metri dal sentiero Rilke a Duino. È stata recuperata con l’elicottero e ricoverata in codice rosso a Trieste.🔗 Leggi su Fanpage.it Precipita per decine di metri dal sentiero Rilke: trentenne a CattinaraUna donna di 30 anni è caduta dal sentiero Rilke a Cattinara, precipitando prima di circa 20 metri e poi di altri 40, dopo aver scivolato su un tratto sconnesso. Leggi anche: Escursionista precipita sul sentiero e si rompe un braccio: complesso intervento sul Monte Cuar Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Suv esce di strada e precipita per 20 metri nella scarpata sul passo Staulanza, poi si schianta contro un albero: 3 feriti, uno è grave; Strada del Costo, pauroso incidente: auto precipita per metri nella scarpata alla Barricata; Precipita con il parapendio durante il decollo: un pilota di 66 anni elitrasportato in ospedale; Cade nel vano ascensore, donna di 72 anni in codice rosso nel Leccese. Precipita dal sentiero per 20 metri: trasportata d’urgenza in codice rossoDonna cade dal sentiero Rilke a Trieste: soccorsa dal Soccorso Alpino ed elitrasportata in codice rosso a Cattinara. nordest24.it Alpinista scivola e precipita per 20 metri durante la scalata in Val Scarabozza: elitrasportato in ospedaleLAGHI (VICENZA) - L'inconveniente tecnico lungo il sentiero, poi la caduta. È accaduto questa mattina, mercoledì 5 novembre, in Val Scarabozza, in provincia di Vicenza, dove un alpinista di Imola è ... ilgazzettino.it ULTIM'ORA IN FVG - Precipita dal sentiero per 20 metri: trasportata d’urgenza in codice rosso https://www.nordest24.it/donna-cade-sentiero-rilke-soccorsa facebook