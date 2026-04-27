Tra marzo e aprile, il partito di un parlamentare ha ricevuto quattro donazioni da privati, per un totale di circa 6.500 euro. Tra i contributi più consistenti figurano 3 mila euro da una sostenitrice e 2 mila euro da un’altra. In aggiunta, una compagnia petrolifera piemontese ha versato 30 mila euro, risultando il principale finanziatore del partito durante lo stesso periodo.

Nel dettaglio, fra il 6 marzo e il 13 aprile erano arrivati soltanto quattro contributi da sostenitori privati: Massimo Perrone (500 euro), Vergine Fernandez (2 mila euro), Cristina Sciarra (3 mila euro) e Marcello Bertucci (mille euro). A questi si aggiungono altri 70mila euro provenienti dalla Il.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Futuro Nazionale, Compagnia Petrolifera Piemontese di Finzi 1ª finanziatrice del partito di Vannacci: contributo di € 30mila

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