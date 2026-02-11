Viene reso noto lo statuto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. Dopo aver presentato il simbolo, l’ex generale ha ufficialmente avviato il suo progetto politico. L’Adnkronos ha potuto visionare in anteprima il documento che definisce le basi della formazione. La nascita del partito segna un passo importante per Vannacci, che ora si prepara a muovere i primi passi sulla scena politica nazionale.

Il dado è tratto, dopo il disvelamento del simbolo di “ Futuro Nazionale ”, il nuovo partito dell’ex generale Roberto Vannacci, oggi in anteprima l’Adnkronos ha visionato lo statuto della nuova formazione politica dell’europarlamentare ex Lega. Confini, famiglia e vita. L’obiettivo del nuovo partito è chiaramente esplicitato già al primo punto dello statuto: «La promozione della partecipazione popolare alla vita politica italiana, supportando idee e proposte volte a garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese, la difesa dei confini, della famiglia naturale e della vita ». Cui si aggiungono la lotta per «l’adeguatezza dei salari, l’abbassamento della pressione fiscale, il miglioramento delle condizioni abitative e l’implementazione di una maggiore giustizia nei criteri dell’edilizia residenziale pubblica». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Futuro Nazionale, ecco lo statuto del partito di Vannacci

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Il generale Vannacci ha ufficializzato il nome del suo nuovo partito: “Futuro Nazionale”.

Vannacci annuncia che Futuro Nazionale è ufficialmente nato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Vannacci presenta lo Statuto di Futuro Nazionale in 56 punti: ecco quali; Futuro Nazionale con Roberto Vannacci: ecco il nome del partito del generale. Ora c’è anche lo Statuto; Vannacci, nasce il comitato costituente Puglia di Futuro Nazionale: ecco tutti quelli che ne fanno parte; Sondaggio YouTrend, a chi potrebbe togliere voti Vannacci nel centrodestra? I DATI.

Difesa dei confini, famiglia naturale e vita. Stop ideologia gender e woke: ecco lo Statuto di VannacciLo Statuto è stato registrato lo scorso sette febbraio presso lo studio del notaio Marzio Villari di Serravezza ... adnkronos.com

Lo statuto di Futuro nazionale di Vannacci: Lotta a ideologia gender, woke e immigrazionismo e difesa dell'identità tradizionale italianaIl partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci presenta il suo statuto: identità tradizionale italiana e lotta all'ideologia woke ... ilfattoquotidiano.it

Centrodestra in fibrillazione per la nascita della nuova formazione Futuro Nazionale - facebook.com facebook

"Né Vannacci né Futuro Nazionale sono pro #Putin. Io sono pro italiano e pro europeo ed è per questo che ritengo che prolungare questa guerra tra #Ucraina e #Russia sia deleterio per l'Europa, per l'Italia e anche per l'Ucraina”. Lo ha detto l'eurodeputato e l x.com