È un petroliere il primo a finanziare il partito di Roberto Vannacci Il 15 aprile arrivati 30mila euro dalla Compagnia petrolifera piemontese
Il 15 aprile, un'azienda petrolifera italiana ha versato 30mila euro al partito di Roberto Vannacci, diventando così il primo finanziatore del movimento. La somma è stata accreditata in un’unica tranche e proviene dalla Compagnia petrolifera piemontese. La donazione rappresenta il primo esempio di sostegno economico ufficiale al partito, senza che siano ancora state rese pubbliche altre contribuzioni o dettagli sulla provenienza dei fondi.
È un petroliere italiano il primo sostenitore finanziario di Roberto Vannacci. Lo scorso 15 aprile la Compagnia petrolifera Piemontese (C.P.P.) ha donato infatti a Futuro Nazionale un contributo diretto di 30mila euro, che è stato regolarmente registrato e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito del nuovo partito del generale. Il versamento è il primo ottenuto da una persona giuridica da quando è nata la forza politica. Fra il 6 marzo e il 13 aprile sono arrivati quattro piccoli finanziamenti da singoli sostenitori: Massimo Perrone (500 euro), Vergine Fernandez (2 mila euro), Cristina Sciarra (3 mila euro) e Marcello Bertucci (mille euro).🔗 Leggi su Open.online
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