Sabato 25 aprile alle 19 nella palestra di Lavagna, la squadra di Futura Ceparana affronterà l’Admo in una partita valida per la Serie C. L’incontro rappresenta l’occasione per la formazione spezzina di cercare il terzo successo consecutivo in campionato. La sfida si svolge in un contesto sportivo senza la presenza di altri eventi o complicazioni.

? Cosa sapere Futura Ceparana sfida l'Admo sabato 25 aprile alle 19 nella palestra di Lavagna.. La vittoria servirebbe alla squadra spezzina per ottenere il terzo successo consecutivo in Serie C.. Il Futura Ceparana sfida l’Admo sabato 25 aprile alle ore 19 nella palestra Don Gnocchi di Lavagna, puntando a conquistare il terzo successo consecutivo grazie al recente ottimo momento atletico. La ventitreesima giornata della Serie C ligure femminile vede le ragazze del Futura Ceparana trasferirsi nel levante per testare la solidità del proprio percorso stagionale. L’incontro, che vedrà Davide Coppola e Davide Ruffino impegnati sul rettangolo di gioco con il ruolo di arbitri, si inserisce in un palinsema ricco di sfide su tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futura Ceparana a Lavagna: sfida all’Admo per il tris consecutivo

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