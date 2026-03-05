La Futura Volley Giovani ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva battendo Messina in un match giocato a Busto Arsizio. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa i tre punti in trasferta e rafforzando la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i lombardi, che ora puntano a mantenere il ritmo nelle prossime gare.

Una prestazione convincente ha contraddistinto la Futura Volley Giovani nell’anticipo in terra siciliana, dove la squadra ha superato Messina consolidando un periodo estremamente positivo. Il risultato ribadisce un momento di forma culminato in una quarta vittoria consecutiva e in un sesto risultato utile di fila, elementi che hanno amplificato l’entusiasmo generale. L’incontro ha mostrato una squadra capace di equilibrare risultati concreti, gioco efficace e una mentalità solida, elementi che hanno pesato nell’equilibrio complessivo della partita. Il successo ad Messina consente a Busto Arsizio di salire a quota 24 punti, allungando su Fasano e rientrando nel gruppo protagonista della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Busto Arsizio vince a Messina-Futura e raggiunge il quarto successo consecutivo

Futura Busto Arsizio: Tettamanti e Sassolini, "Abbiamo dimostrato il nostro valoreLella stagione agonistica presenta una serie di sfide decisive per le squadre impegnate nelle fasi centrali del campionato.

Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio...

Approfondimenti e contenuti su Busto Arsizio.

Temi più discussi: Serie A2 Tigotà – Busto Arsizio vince e convince: 3-0 a Trento e quinto posto; Festa del Commercio - Sbaracco; PLAY-OFF TIME AL PALAVERDE! DOMENICA GARA-1 CONTRO BUSTO ARSIZIO PER I QUARTI DI FINALE IN UNA DELLE CLASSICHE DEL VOLLEY ITALIANO (h 17, diretta VBTV); Playoff scudetto, Conegliano a Busto Arsizio per chiudere il conto e volare in semifinale.

Playoff scudetto, Conegliano a Busto Arsizio per chiudere il conto e volare in semifinaleL’eventuale bella di gara-3 sarebbe in programma sabato al Palaverde. Coach Daniele Santarelli avvisa: «Non dobbiamo sottovalutare l’UYBA e non possiamo permetterci di giocare come abbiamo fatto nel ... trevisotoday.it

Playoff, Busto Arsizio spazzata via (0-3): le pantere volano in semifinalePer la quarta volta consecutiva, la Prosecco DOC si gioca un posto alle finali Scudetto contro l’Igor Gorgonzola Novara, serie che partirà a partire del week-end del 14 e 15 marzo ... trevisotoday.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. J-AX · ITALIA STARTER PACK. CONEGLIANO VOLA IN SEMIFINALE PLAYOFF @imocovolley vince anche Gara-2 superando in tre set Busto Arsizio, staccando così il pass per le Semifinali Playoff! Rivediamo l’ultim - facebook.com facebook

Pallavolo A1F Scudetto - Imoco Conegliano chiude la serie playoff contro Busto Arsizio e trova ancora in semifinale Novara** x.com