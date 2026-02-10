La Futura Ceparana conquista una vittoria netta contro il Sant’Antonio nel 13° turno di serie C maschile. La squadra di casa si impone con un 3-0, vincendo i set 25-21, 25-17 e 26-24. La partita si è rivelata difficile per il Sant’Antonio, che ha cercato di reagire ma non è riuscito a contenere l’attacco dei padroni di casa. La Futura Ceparana festeggia così una vittoria importante in vista delle prossime gare.

Bella affermazione della Pallavolo Futura Ceparana che ha battuto 3-0 (25-21, 25-17 e 26-24) il Sant’Antonio nel 13° turno del campionato di serie C maschile. "I miei tre schiacciatori sono stati molto bravi – spiega un soddisfatto Marco Senesi – e anche il rientro di Sinagra al centro rientro è stato importante. Poterci allenare normalmente e con continuità ha dato i suoi frutti perché abbiamo preparato bene la gara. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, soprattutto nella fase muro-difesa. Era fondamentale centrare il successo contro una diretta concorrente che adesso abbiamo sorpassato in classifica, agganciando il Finale che sarà la nostra prossima avversaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futura Ceparana batte il Sant’Antonio. Giornata difficile per la Mulattieri Vdm

