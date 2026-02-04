Auto incendiate tra Primavalle e Gianicolense raffica di arresti a Roma

Questa mattina a Roma, tra i quartieri Primavalle e Gianicolense, sono state incendiate alcune auto. La polizia ha arrestato diversi sospetti dopo una serie di interventi sul posto. Le indagini sono ancora in corso, ma gli investigatori sono sicuri che si tratta di un episodio collegato a tensioni locali. Nessuno è rimasto ferito, ma il raid ha causato molta paura tra i residenti. La polizia sta cercando di fare chiarezza su chi ci sia dietro questi incendi.

Roma, 4 febbraio 2026 – Dalle prime luci dell'alba, nei quartieri Aurelio e Monteverde, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, con il supporto dei reparti territoriali competenti, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone gravemente indiziate, allo stato delle indagini, a vario titolo, dei reati di incendio e spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo, romano di 33 anni è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; un altro uomo, romano di 41 anni, sottoposto agli arresti domiciliari; una donna, romana di 52 anni, sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni.

