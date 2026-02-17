Tutti vogliono le focaccine Esselunga | ore in fila per il nuovo gadget delle Olimpiadi Milano- Cortina

Le persone si sono messe in fila da ore per ottenere le nuove focaccine Esselunga, lanciate in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. La richiesta è così alta che alcuni clienti hanno aspettato anche più di due ore sotto il sole per assicurarsi il gadget gratuito. La scena si ripete nei punti vendita di tutta la città, dove la corsa alle focaccine si trasforma in una vera e propria maratona di attese.