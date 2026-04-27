Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, un intervento di Asia nel fine settimana ha portato alla rimozione di sei cassonetti irregolari lungo viale Kennedy. L’operazione ha avuto l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e ridurre gli sversamenti illegali di rifiuti nella zona. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di controllo e bonifica avviata dall’ente competente.

Intervento di Asia nel weekend nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli: eliminati sei contenitori e potenziata la raccolta differenziata per contrastare gli sversamenti illegali. Operazione di bonifica in viale Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta, dove si erano formate vere e proprie aree di deposito abusivo di rifiuti ingombranti e materiali non conformi. Nel corso del fine settimana, ASIA Napoli è intervenuta rimuovendo sei contenitori presenti nella zona e riorganizzando il sistema di raccolta. Al posto dei vecchi contenitori, sono stati installati nuovi cassonetti dedicati alla raccolta differenziata, posizionati nei pressi di edifici e abitazioni.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Fuorigrotta, intervento di bonifica in viale Kennedy: rimossi i cassonetti irregolari

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