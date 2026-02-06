Fermato in viale Kennedy con oltre un chilo di cocaina | arrestato 27enne

Da cataniatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Catania hanno arrestato un 27enne trovato con oltre un chilo di cocaina in viale Kennedy. Durante un controllo di routine, i militari hanno fermato l’uomo e scoperto la droga nascosta in modo da poterla spacciare. L’arresto si inserisce in un’operazione più ampia contro lo spaccio, che vede i carabinieri impegnati a pattugliare le zone più calde della città per bloccare i traffici di droga.

Nel corso di un servizio di controllo in viale Kennedy, i militari del nucleo investigativo hanno fermato un 27enne residente a Catania. Il comportamento particolarmente nervoso del giovane ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire l’accertamento mediante una perquisizione personale e del veicolo. L’attività di controllo ha permesso di rinvenire due involucri di cocaina in pietra, per un peso complessivo di 164 grammi, nascosti negli indumenti intimi, oltre a 2.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. A seguito del sequestro, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, situata nella zona di Vaccarizzo.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Viale Kennedy

Beccato a spacciare, in casa aveva oltre 1 chilo e mezzo di cocaina: arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Viale Kennedy

Argomenti discussi: Catania, ruba rame ma la sua auto va a fuoco e non può fuggire: arrestato; Quasi 500 chili di droga in un’azienda, ecco chi sono i tre arrestati: uno è di Cuorgnè; Oltre un chilo di cocaina sequestrato dai Carabinieri ad un 27enne: arrestato. Video; Ruba rame da una cabina elettrica, incendio gli distrugge l’auto: arrestato 43enne a Catania.

Fuorigrotta, fermato nella notte un presunto commando armato: pistola con matricola abrasa in autoNapoli -Agguato forse sventato nella notte a Fuorigrotta. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli-Bagnoli hanno arrestato tre uomini, tutti ... cronachedellacampania.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.