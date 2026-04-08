Emergenza rifiuti ad Arghillà il gruppo civico denuncia | Bonifica cassonetti o ancora miraggi?

Il quartiere di Arghillà si trova di nuovo al centro di polemiche per la gestione dei rifiuti. Il gruppo civico Noi Siamo Arghillà - La Rinascita ha pubblicato una diretta sui social in cui ha raccolto le testimonianze di residenti, denunciando lo stato di abbandono e degrado igienico-sanitario. La questione riguarda la mancanza di interventi di bonifica e di servizi di raccolta adeguati, con molti che si chiedono se ci siano realmente soluzioni praticabili.

Torna a denunciare lo stato di totale abbandono e degrado igienico-sanitario in cui versa il quartiere di Arghillà, il gruppo civico Noi Siamo Arghillà- La Rinascita che, nella giornata di ieri, attraverso una diretta social che ha raccolto il grido di esasperazione di residenti."Nonostante le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: "Noi siamo Arghillà", eletto il nuovo direttivo del gruppo civico Ancora emergenza rifiuti ad Aversa, strade invase da sacchetti: “Ora tavolo tecnico”Un’emergenza, quella della mancata raccolta dei rifiuti in città, che al momento non sembra avviarsi verso una soluzione. Reggio Calabria, grido d’allarme da Arghillà: tra rifiuti e roghi residenti esasperatiTorna a denunciare lo stato di totale abbandono e degrado igienico-sanitario in cui versa il quartiere di Arghillà, il Gruppo Civico Noi Siamo Arghillà – La Rinascita che, nella giornata di ieri, at ... strettoweb.com Kyma: emergenza rifiuti: «Possibili disagi in città». Serve potenziare la differenziata«Quella della differenziata non è una problematica, è una frontiera di civiltà e Taranto è in ritardo». Le parole del presidente di Kyma Ambiente, Alfredo Spalluto, suonano come un monito e al tempo ... quotidianodipuglia.it