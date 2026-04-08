Durante un funerale a Veracruz, due donne hanno scoperto di essere entrambe la compagna del defunto, scatenando una rissa davanti alla bara. L'evento, che avrebbe dovuto essere una semplice veglia, è diventato virale sui social media per la scena improvvisa e violenta che si è verificata sul posto. Testimoni hanno riferito di un confronto acceso tra le due donne, che si sono affrontate davanti alla salma.

Cosa è successo al funerale diventato virale a Veracruz?. Quella che doveva essere una veglia funebre si è trasformata in una scena surreale. A Veracruz, due donne sono arrivate alle mani davanti alla bara del defunto dopo una scoperta tanto improvvisa quanto esplosiva: entrambe avevano avuto una relazione con lo stesso uomo. Il momento, già carico di tensione emotiva, è degenerato quando una delle due, visibilmente provata, si è avvicinata alla bara sussurrando un addio intimo: “Amore, mi mancherai”. Parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione di un’altra donna presente. “Chi sei?”: la scoperta che scatena il caos. La scena cambia in pochi secondi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Funerale choc in Messico: scoprono entrambe di essere la compagna e scoppia la rissa davanti alla bara

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